صحة الدقهلية: وصول 45 ماكينة غسيل كلوى جديدة ضمن خطة رفع كفاءة الوحدات

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، وصول عدد 45 ماكينة غسيل كلوي جديدة ضمن خطة رفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية من خلال وزارة الصحة.

وقال الدكتور أحمد البيلي مدير ادارة الكلي، إن هذه الماكينات تأتي كمرحلة اولي لدعم وحدات الكلي بـ ( تمي الأمديد – أحمدية أبو الفتوح – المنزلة – الجمالية – ميت سلسيل – منية النصر – شربين – بلقاس – أتميدة – طناح – العزيزة – الشوامي – المعصرة – نبروه )، لافتاً إلى أنه سيتم تدعيم باقي الوحدات خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب مكين، عن عمق تقديره للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وللطب العلاجي بالوزارة بقيادة الدكتور حازم الفيل والدكتور محمد حسانين، علي دعمهم المستمر للدقهلية بكافة التجهيزات والاحتياجات اللازمة لتطوير منظومة الصحة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا.