انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج فى الدقهلية

الدقهلية ـ محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب، والدكتور إيمان سلامة، مدير إدارة الأمومة والطفولة.

وكشفت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن الخدمات المقدمة بالوحدات والمراكز التي تنفذ المبادرة تشمل فحصا طبيا شاملا، وفحص معملي تحديد الفصيلة وتحديد معامل ريساس وتحديد نسبة الهيموجلوبين، واكتشاف بعض الأمراض غير السارية "الضغط، مرض السكري، مرض السمنة"، واكتشاف بعض الأمراض الفيروسية " الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV، الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV ، فيرس نقص المناعة البشرى المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الإيدزAIDS"، والكشف عن بعض أمراض الدم الوراثيه "انيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية"، والاستبيان النفسي الذى يقيس القدرة علي القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديدة تؤثر علي الحالة النفسية، مع توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض غير السارية والحد من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المنتقلة من الأم للجنين .

وأضافت الدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائى، أنه إلى جانب دعم خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية على أن يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردًا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة، وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص وعليه يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضروري الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 15 يوما.

تأتي تلك المبادرات في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزاوج، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.