سيدة في طلب الطلاق: "زوجي داوم مضايقة صديقاتي وتسبب بقطع علاقتي بهن"

كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس للتخلف عن سداد نفقتها وطفلها البالغ عامين ونصف، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بتدمير حياتهم الزوجية بعد 6 سنوات تحملته فيها، وادعت قيامه بمضايقة صديقاتها والتسبب بقطع علاقتها بهن وكل معارفهم بسبب تصرفاته المخلة".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" زوجي لا يحترمني، أصر على الإساءة لي والتسبب لي بالحرج أمام كل معارفنا، ودمر حياتي بعد أن أقدم على التشهير بي، وحاولت الانفصال عنه ولكنه رفض، ونشر صور خاصة لي وشوه سمعتي، وحاول احتجاز طفلي ليحرمني منه".

وأكدت الزوجة:" سرق حقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات ذهبية بقيمة مليون و100 ألف جنيه، وسبني بأفظع الألفاظ، وأصر على إلحاق أضرار معنوية ومادية كبيرة بي، ولم أستطع تغييره للأسف والوصول لحلول ودية لإنهاء النزاع بيننا، وتسبب بفضحنا، لذا قررت ترك المنزل وطلب الطلاق".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.