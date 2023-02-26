سعد ناصر طالب بالتربية النوعية فى الفيوم يحارب عمالة الأطفال بفن النحت.. صور

الفيوم رباب الجالي

الفن أحيانا يكون الوسيلة الأقوى والأكثر فاعلية، لمحاربة العديد من قضايا المجتمع، ووصول المعنى بشكل مؤثر إلى المتلقي، ومن بين هذه الفنون المؤثرة فن النحت، والذي اختاره سعد ناصر الطالب بكلية التربية النوعية، ب جامعة الفيوم ، لمحاربة عمالة الأطفال، من خلال تمثال صنعه بدقة وحرفية، يظهر مدى التأثير السئ للعمالة المبكرة للطفل، على صحته الجسدية والنفسية، حيث أظهر التمثال أن العمل الشاق للطفل يؤثر بشكل واضح على ملامح وجهه، ويديه وقدميه التي بدت مكبلتين بالقيود، وحرم من طفولته، ولا يستطيع اللعب وممارسة حياته بشكل طبيعي مثل باقي الأطفال.

يقول سعد ناصر، إن فكرة التمثال جاءت له عندما نوى المشاركة في ملتقي الإبداع الرابع على مستوى الجامعات المصرية، يدعو به إلى مناهضة عمالة الأطفال، لأنه يشعر بالحزن، عندما يري طفل صغير يعمل بعمل شاق، يفوق قواه البدنية، وهو ما جعله يستغل فرصة مشاركته بالملتقي ليحارب عمالة الأطفال من خلال فن النحت المتخصص ، لذلك صمم التمثال ليحارب عمالة الأطفال وتقييدهم بالعمل منذ صغرهم، ووأد طفولتهم.

ولفت سعد الي انه صمم التمثال عبارة عن طفل مكبل الأيدي والأرجل ويسد القماش علي وسطه ليكون مثل الكبار ويتحمل مشقة العمل، كما أن يظهر في التمثال أنه يرتدي ملابس غير مهندمة وبها تلف في أجزاء منها من مشقة العمل الذي يقوم به،كما أن شعره غير متساوي ويظهر عليه آثار الأتربة والتعب.

ولفت الي أن الطفل يمسك بيده منشار، ليظهر أنه يمسك أدوات حادة لا تناسب طفولته، وأشار الي أن التمثال يظهر الطفل بملامح وجه تكبر سنه بكثير، ليعبر علي أن مشقة العمل تؤثر علي ملامح الطفل ويبدو كالعجوز، ويحمل هموما كبيرة، حيث يظهر الحزن واضحا في تعبيرات وجهه.

وكان شهد الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم ، الحفل الختامى لملتقى إبداع الرابع لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، والذى نظمته جامعة الفيوم بحضور الدكتور عرفة صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية النوعية، وعدد من عمداء كليات جامعة الفيوم، وعمداء كليات التربية النوعية بالجامعات المشاركة، وأعضاء الوفود، وعدد من الإعلاميين والطلاب، وذلك اليوم الخميس الموافق 9 فبراير بقاعة الاحتفالات الكبرى.