زراعة دمياط تتابع إنتاجية المحاصيل الشتوية وتحدد الأسعار

دمياط معتز الشربينى

تبذل مديرية الزراعة بدمياط، جهودا مكثفة، لتنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح، ومراجعة السجلات على أرض الواقع، ومتابعة المحاصيل الشتوية للحفاظ على أعلى قيمة إنتاجية.

وتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وتم المرور على الجمعيات الزراعية بنواحي المحافظة، وذلك لمتابعة صرف الأسمدة، من خلال منظومة كارت الفلاح ومراجعة السجلات، وكذا تفقد المحاصيل الشتوية وخاصة القمح.

وتمت مراجعة الزراعات القائمة بنواحي "تفتيش أول وميت أبو غالب والسوالم"، كما تمت مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة، تم التأكيد على أسعار الزراعة التعاقدية للاربع محاصيل التعاقدية وذلك تنفيذ لقرارات الدولة.

وأكد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة ،على أسعار المحاصيل على النحو التالي: الذرة الأصفر 9.5 آلاف للطن ، الذرة البيضاء 9 آلاف طن، فول الصويا 18 ألف جنيه للطن،عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن هذه اسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية أما لو ارتفعت الأسعار العالمية سوف يكون الشراء البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح وأن هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن سعر القمح يبلغ 1250 جنيه للاردب هو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية اما اذا زادت الأسعار فسوف تشتري الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع ‏.

كما وجه وكيل وزارة الزراعة مديري الإدارات الزراعية التشديد على أهمية المرور على الزراعات الشتوية وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم وكذلك عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم الإصابات الحشرية والمرضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلأ الحبوب وزيادة الإنتاجية بمختلف نواحي المحافظة.