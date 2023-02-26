محافظ أسيوط يوجه بمواصلة الجهود لزراعة الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمواصلة الجهود فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة على جانبى المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن، والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى وتحسين الصحة العامة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس حسام صلاح الدين رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط وعنتر محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

تناول اللقاء جهود تشجير وزراعة الأشجار بعدد من مراكز المحافظة بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة شئون البيئة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتى تحظى باهتمام القيادة السياسية.

وأكد المحافظ، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تشجير وزراعة جانبى الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين والشوارع لزيادة الرئة الخضراء فى المدن العمرانية المختلفة فضلا عن اختيار المواقع وأنواع الأشجار بالتنسيق مع مسئولى البيئة والزراعة بالإضافة لاستغلال المشاتل التابعة لمجالس المدن لتكون حدائق مركزية.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن نجاح المبادرة يعتمد على المشاركة الفاعلة بين جميع الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات وفعاليات للتشجير للعمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء مع اختيار المناطق التى تصلح لتكون حدائق ومتنزهات خضراء بالمدن لتصبح رئة خضراء بكل مدينة الأمر الذى يسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التى تجرى زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادى وصحى على المواطنين.