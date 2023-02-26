رئيس جامعة الزقازيق يكرم عددا من أخصائيى المكتبات.. اعرف التفاصيل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم عددًا من أخصائيي المكتبات بالجامعة، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمكتبات الذي يوافق 26 فبراير من كل عام، وذلك بحضور المهندس عادل فيكتور أمين عام الجامعة، الدكتورة نجلاء فتحى مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعى، والدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، وفايزة فرحات مدير عام المكتبات بالجامعة، محمد السيد مدير المكتبة المركزية ، هالة طارق أخصائى مكتبات.

وسلم رئيس الجامعة، أفضل خمسة من أخصائيي المكتبات على مستوى الجامعة شهادات تقدير نظير مجهوداتهم في ميكنة مكتبات الجامعة وهم ؛ سامح حسن عبده بكلية الطب البيطري ورشا عاطف محمد علي بكلية الزراعة ، ومروة حسين محمود بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية ، وكريمة السيد علي بكلية التربية النوعية، وأشرف عرفة عبد الفتاح بكلية الصيدلة

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي عن بالغ سعادته بالمستوى المتميز من الكفاءات بالجهاز الإدارى بالجامعة، مقدما لهم الشكر على إخلاصهم وتفانيهم فى أداء عملهم، متمنيا لهم المزيد من النجاحات فى مسيرتهم المهنية، مشيراً إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من الخبرات العلمية والمهنية فى كافة المجالات، مؤكداً على اهتمام الجامعة بتطوير الأداء بالمكتبات فى ضوء المستحدثات التكنولوجية وآليات التحول الرقمى.

كما كرم رئيس الجامعة طلاب الخدمة العامة العاملين بالمكتبة المركزية، لتميزهم في إدخال الكتب على برامج اتحاد المكتبات وهن" أمنية محمد محمود، آلاء محمد السيد، ندى محمد عطية".