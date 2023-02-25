جامعة الزقازيق تقرر تعيين مديري للمراكز الاستشارية بكلية الهندسة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، عددًا من القرارات بتعيين مديري المراكز الاستشارية بكلية الهندسة، حيث أصدر القرار رقم 367 بتعيين الدكتور حسين عصام أبو الفضل المدرس بقسم الهندسة المعمارية بالكلية للقيام بأعمال مدير مركز البحوث العلمي ، المعماري والعمراني ، والقرار رقم 373 بتعيين الدكتور هشام السيد عبد الحميد الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوي الميكانيكية بالكلية للقيام بأعمال مدير مركز بحوث القوى الميكانيكية والطاقة ، والقرار رقم 375 بتعيين الدكتور أحمد محمود أبو الفتوح سالم الأستاذ المساعد بقسم هندسة البيئة للقيام بأعمال مدير مركز بحوث واستشارات التشييد بالكلية ، وذلك لمده عام أكاديمي واحد ينتهي في نهاية يوليو القادم٠

والقرار رقم 375 بتعيين الدكتور عادل القلش الأستاذ المساعد بقسم هندسه التشييد والمرافق مديراً لمركز البحوث والاستشارات الفنية بالكلية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.