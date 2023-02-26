اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: 18 مليار جنيه استثمارات فى مجال البترول ضمن تنمية سيناء

الأحد، 26 فبراير 2023 10:41 ص
رئيس الوزراء: 18 مليار جنيه استثمارات فى مجال البترول ضمن تنمية سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب ـ محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة نفذت 25 مشروعا في سيناء بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة 4 مليارات جنيه، متابعا: "ضاعفنا التغطية فيما يخص خدمات الصرف الصحي في سيناء.. من 17 % إلى 40 % في مناطق مختلفة في سيناء في العريش والطور ورفح الجديدة".
 
وأضاف فى كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "تم إضافة 420 ميجا وات في قطاع الطاقة والكهرباء.. وتطوير الشبكات والمحولات الموجودة، لتحقيق استقرار الشبكة والتيار الكهربائي في سيناء، مثل إنشاء وتطوير محطة كهرباء بورسعيد في تأكيد على حجم التنمية الشاملة في سيناء، وغيرها من المحطات، وكذلك المحطات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة. 
 
وتابع مدبولي: "في قطاع البترول والاكتشافات الخاصة بالغاز تم ضخ استثمارات بتكلفة 18 مليار جنيه في هذا القطاع في شمال سيناء".
 
 

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

سيناء

التنمية في سيناء

اخبار السيسي

عبد الفتاح السيسي

اخبار سيناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة