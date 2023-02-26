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رئيس المكسيك يثير الجدل بصورة "عفريت الغابات" على مواقع التواصل الاجتماعى

الأحد، 26 فبراير 2023 12:37 م
رئيس المكسيك يثير الجدل بصورة "عفريت الغابات" على مواقع التواصل الاجتماعى صورة عفريت الغابات
فاطمة شوقى

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نشر الرئيس المكسيكي، اندريس مانويل لوبيز اوبرادور، صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت جدلا كبيرا، وهى التى أطلق عليها "روح الغابات الأسطورية الشبيهة بالعفريت"، حسبما قالت صحيفة ايرالدو الأرجنتينية.

رئيس المكسيك
المكسيك

 وأوضحت الصحيفة أن الرئيس المكسيكى سخر من صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى قام بنشرها مرة آخرى على حسابه الخاص بتويتر ،  مازحا "هذه الصورة هى روح شريرة للغابات تعود لشعوب المايا".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصورة في الحقيقة عبارة عن فندق فخم معروف في المكسيك ، وتم التقاط الصورة ليلا وظهرت بهذا الشكل نتيجة الزاوية التي تم التقاط منها الصورة حيث أن الشجرة لها غصن يشبه "الشعر " وربما نجمان يشبهان عيون العفريت.

ولطالما أعرب لوبيز أوبرادور عن احترامه لثقافات ومعتقدات السكان الأصليين، و يعمل العديد من المهندسين والعمال على بناء قطار سياحي في شبه جزيرة المايا.

 

 


المكسيك

رئيس المكسيك

المايا

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التواصل الاجتماعى



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