دورة إسعافات أولية للطلاب والعاملين بمدن جامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت اليوم وحدة الأزمات والكوارث بجامعة الزقازيق، دورة عن "الإسعافات الأولية"، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة إيمان الشامي المدير التنفيذي للوحدة، وذلك بالمدينة الجامعية بالزقازيق، بحضور الدكتور عصام عبد الستار مدير عام المدن الجامعية وعدد كبير من الطلبة والطالبات والعاملين.

وخلال كلمتها أكدت الدكتور جيهان يسرى، على حرص قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بنشر الوعي المجتمعي والبيئي بين طلاب الجامعة والعاملين ، حيث تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي يقدمها القطاع ، مشيرة إلى أهمية الوعي بالإسعافات الأولية خاصة في الفترة الحالية مع تعرض الانسان خلال ممارساته الحياتية لظروف ومواقف مفاجأة، وهنا تصبح الخبرات في التعامل مع هذه المواقف أو المشكلات هي المنقذ الوحيد سواء للفرد أو للمحيطين به .

وتضمنت الدورة ندوة توعوية بالإضافة إلى قيام وتنفيذ فريق لجنة الإسعافات الأولية بالوحدة ، بإشراف الدكتورة سوزان أبو البركات المدير التنفيذي الفرعي لقطاع التعليم، وبرئاسة الدكتورة زينب البرماوي ، والدكتورة إسراء عبدالفتاح ، والدكتور محمد حبيش، بعمل سيناريو لحالات من الإصابات الشائعة بمشاركة أحد الطلاب وتوضيح كيفية عمل الإسعافات الأولية ، والتعامل مع الإصابات كدورٍ وقائي، وإجراء تدريبات في علم الإسعاف والسلامة العامة، ومساعدة المصابين في حدود الإمكانيات المتاحة والإبقاء على حياتهم، ما يستوجب التعامل بشكل صحيح مع الحالة المصابة.