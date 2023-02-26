دراسة تحذر من هشاشة العظام: تلوث الهواء يمكن أن يضر بصحة العظام

إيناس البنا

تلوث الهواء مرتبط بتدهور العظام لقد قرأت ذلك بشكل صحيح يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى فقدان شديد للعظام لدى النساء بعد سن اليأس.

في دراسة حديثة برئاسة علماء في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا جيب موقع "healthsite" ، أوضح العلماء أن رداءة نوعية الهواء تزيد من خطر إصابة المرأة بفقدان حاد في العظام بسبب هشاشة العظام.



ما هو مرض هشاشة العظام؟ هشاشة العظام هي حالة صحية خطيرة للعظام حيث يفقد الجسم الكثير من العظام ، أو ينتج عنه القليل من العظام ، أو كليهما. وهذا يؤدي إلى ضعف العظام ، ثم تكسر العظام في حالات نادرة أو شديدة ، يمكن أن تنكسر العظام من العطس أو نتوءات طفيفة أيضًا. بكلمات أبسط ، هشاشة العظام تعني "العظام المسامية"



ماذا أظهرت الدراسة؟ تم ربط تلوث الهواء ببعض الحالات الصحية الشديدة في السابق ، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، لكن هذه الدراسة سلطت الضوء على كيف يمكن للهواء السيئ أن يلحق الخراب بالعظام والمفاصل.

وفقًا لمؤلفي الدراسة ، شوهدت العواقب الوخيمة لتلوث الهواء في الغالب في العمود الفقري القطني ، حيث يُنظر إلى أكاسيد النيتروز نسبيًا على أنها أكثر تدميراً من الشيخوخة الطبيعية. تعد الدراسة الجديدة هي الأولى لاستكشاف العلاقة بين تلوث الهواء وكثافة المعادن في العظام على وجه التحديد عند النساء بعد سن اليأس.



تلوث الهواء يمكن أن يضر بصحة العظام في حديثهم إلى وسائل الإعلام ، ذكر مؤلفو الدراسة أن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد أن نوعية الهواء الرديئة قد تكون عامل خطر لفقدان العظام ، بغض النظر عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية أو الديموغرافية. "لأول مرة ، لدينا دليل على أن أكاسيد النيتروجين ، على وجه الخصوص ، تساهم بشكل رئيسي في تلف العظام وأن العمود الفقري القطني هو أحد أكثر المواقع عرضة لهذا الضرر".