حياة كريمة بكفر الشيخ.. الكشف الطبى على 2283 مواطنا بقرية "المجاز الشرقى"

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية بقرية المجاز الشرقي، بمركز الحامول على مدار يومين، لإجراء الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية على مدار اليومين للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء خالد كشك، رئيس مجلس مركز ومدينة قلين، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 2283 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصات ب 10 عيادة "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، رمد، نسا، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن"، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية" معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة"، بالإضافة الى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، كما أجرت القافلة وإجراء 213 تحليل طبي ما بين - معمل الدم/معمل الطفيليات، وإجراء 119 أشعة، صرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 1152 مواطن ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، الضغط والسكر على 125 مواطن خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية ل12 مرضى، والتحويل على اقرب مستشفى لعدد 35 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، تتقدم أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بخالص الشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز الحامول، وإدارة مستشفى الحامول المركزي، والمجلس المحلي لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لأهالينا الكرام.



اجراء الكشف الطبي على طفلة_1



اجراء الكشف الطبي على مريض



توافد على القافلة الطبية



جانب من الاقبال عل القافلة الطبية