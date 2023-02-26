اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 10:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس متهمين وضبط وإحضار ثالث بتهمة سرقة جهاز من مجمع الإسماعيلية الطبى

الأحد، 26 فبراير 2023 10:51 ص
حبس متهمين وضبط وإحضار ثالث بتهمة سرقة جهاز من مجمع الإسماعيلية الطبى حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قررت النيابة العامة بالإسماعيلية، حبس عامل وعاملة بمخزن المستلزمات الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبى 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب زوج العاملة، بتهمة سرقتهم جهاز UPS من مخازن المجمع الطبى بالإسماعيلية. 
 
 وكان اللواء مساعد وزير الداخلية لمدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارآ من مامور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بفيد بورود بلاغ من مسؤلى المجمع الطبى بالإسماعيلية بسرقة جهاز من مخازن مجمع الإسماعيلية الطبى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
وعلى الفور تم تكليف فريق بحث وتبين أن عاملان وزوجة أحدهما، وراء ارتكاب واقعة السرقة، وتم القاء القبض على العامل والزوجة " العاملة"، بينما فر زوجها المتهم الرئيسى فى الواقعة هاربا.
 
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، اعترفوا بأن المتهم الهارب من قام بسرقه الجهاز وبفحص كاميرات المراقبة بمجمع الاسماعيلية الطبى، تبين صحه المعلومات واقوال المتهمين.
 
وقررت النيابة العامة حبس الاثنين المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات وتكليف ضباط اداره البحث الجنائى بسرعه ضبط وإحضار المتهم الهارب واعداد لجنة لجرد مخزن مجمع الإسماعيليةالطبى.
 

الاسماعيلية

سرقة المجمع الطبى

امن الاسماعيلية

سرقة جهاز

النيابة العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة