حبس متهمين وضبط وإحضار ثالث بتهمة سرقة جهاز من مجمع الإسماعيلية الطبى

الإسماعيلية - صبرى غانم

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية، حبس عامل وعاملة بمخزن المستلزمات الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبى 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب زوج العاملة، بتهمة سرقتهم جهاز UPS من مخازن المجمع الطبى بالإسماعيلية.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية لمدير أمن الإسماعيلية ، تلقى اخطارآ من مامور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بفيد بورود بلاغ من مسؤلى المجمع الطبى بالإسماعيلية بسرقة جهاز من مخازن مجمع الإسماعيلية الطبى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الفور تم تكليف فريق بحث وتبين أن عاملان وزوجة أحدهما، وراء ارتكاب واقعة السرقة، وتم القاء القبض على العامل والزوجة " العاملة"، بينما فر زوجها المتهم الرئيسى فى الواقعة هاربا.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، اعترفوا بأن المتهم الهارب من قام بسرقه الجهاز وبفحص كاميرات المراقبة بمجمع الاسماعيلية الطبى، تبين صحه المعلومات واقوال المتهمين.

وقررت النيابة العامة حبس الاثنين المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات وتكليف ضباط اداره البحث الجنائى بسرعه ضبط وإحضار المتهم الهارب واعداد لجنة لجرد مخزن مجمع الإسماعيليةالطبى.