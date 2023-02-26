اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية

الأحد، 26 فبراير 2023 09:38 ص
إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية حادث تصادم - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه على طريق مصر الإسماعيلية أمام مصنع الصفدى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ ومستشفى العاشر من رمضان لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية أمام مصنع الصفدى. 
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث برئاسة الدكتور حسين كساب مدير فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بالاشتراك مع إسعاف الشرقية، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث. 
 
على الفورتم نقل 4 من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان، بينما تم نقل 4 مصابين آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.
 

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