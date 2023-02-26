جامعة أسيوط تفتتح فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعى فى نسختها الـ68.. صور

أسيوط -هيثم البدرى

افتتحت جامعة أسيوط فعاليات الدورة الثامنة، والستون لإعداد المعلم الجامعى والتى نظمتها كلية التربية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ولفيفا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبمشاركة عدد من معاونى أعضاء هيئة والباحثين من جامعة أسيوط والجامعات المصرية حضوريا لمن داخل الجامعة واون لاين لمن خارج الجامعة من خلال برنامج zoom

وخلال الافتتاح أشادت الدكتورة مها غانم بالعمل الرائد الذى تقوم به كلية التربية من إقامة الدورات التدريبية الخاصة باعداد المعلم الجامعى، والذى يعد الدعامه الاساسية للارتقاء بالعملية التعليمة داخل الجامعة، والجامعات المصرية مشيرا إلى دور الكلية فى توفير معلم جامعى مؤهلًا لسوق العمل حريصا على توصيل المعلومات بشكل جيد وطرق جديدة للطلاب من اهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية الحديثة.

ومن جانبه أشار الدكتور احمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب إلى الدور الرائد لكلية التربية فى توصيل المهارات الازمة لمعاونى أعضاء هيئة التدريس لكى يصبحوا فى القريب العاجل أعضاء هيئة تدريس قادرين على اكمال مسيرة العمل داخل الجامعة والنهوض بالعملية التعليمية من اجل رؤية مصر 2030.

وفى كلمته أوضح الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية أن الدورة تناقش العديد من المحاور منها البحث العلمى واقعه ومشكلاته والأنشطة الطلابية، والعملية التعليمية وأصول التربية والتدريس، ومعايير التقيمات الحديثة والتخطيط العلمى وتحليل المحتوى، ولاتجاهات الحديثة فى نظم التعليم فى الدول المتقدمة إلى جانب محاضرات التدريس المصغر.

كما أشار الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة أن الدورة تستمر على مدار خمس ايام فى الفترة من 26 فبراير الجارى إلى 2 مارس القادم تحت رعاية جمعية مشوار حياة الراعى الرسمى للدورة بمحافظة أسيوط.



جامعة أسيوط تفتتح فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي



دورة إعداد المعلم الجامعي



جامعة أسيوط تفتتح فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي