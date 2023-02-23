رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتجديد ثقة وتعيين وندب 9 رؤساء أقسام

أسيوط- هيثم البدرى

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات جديدة تضمنت تعيين الدكتور أحمد محمد علي أحمد نصر الأستاذ بقسم أمراض النساء، والتوليد بكلية الطب بالجامعة، رئيساً لمجلس قسم أمراض النساء والتوليد بالكلية، وذلك حتى بلوغ السن القانونية للمعاش.

وتجديد قيام الدكتورة داليا جلال مهران محمد الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب بالجامعة بالإشراف على قسم طب الأسرة بالكلية، وذلك لمدة عام ،كما شملت القرارات تجديد ندب كلا من الدكتورة رجاء حمدي محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب بالجامعة للإشراف العلمي على قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى، وذلك لمدة عام، والدكتور خالد محمد حسانين محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بالجامعة للإشراف العلمي على قسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب البيطري، وذلك لمدة عام.

كما أصدر رئيس جامعة أسيوط قرارا لتجديد تعيين الدكتورة أمل سيد محمد سيد الأستاذ بقسم الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري بالجامعة رئيساً لمجلس قسم الأمراض المشتركة بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر المنشاوى قرارات بقيام الدكتورة سحر بدر حسن خليل الأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم الصيدلة الإكلينيكية بالكلية، وذلك لمدة عام.

وكذلك قيام الدكتور علاء صلاح فوزى كيلانى الأستاذ المساعد بقسم خدمة الجماعة بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم خدمة الجماعة بالكلية، وذلك لمدة عام.

وتضمنت القرارات تجديد قيام الدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم التربية الفنية بالكلية، ولمدة عام.

وتجديد قيام الدكتور طارق محمد عبد المنعم محمد السبع الأستاذ المساعد بقسم باثولوجيا الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام بعمل رئيساً لمجلس قسم باثولوجيا الأورام بالمعهد، وذلك لمدة عام.