"تعليم الإسكندرية" تطلق فعاليات أسبوع النشاط الطلابى بالمدارس

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية بالمناطق البديلة للمناطق العشوائية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الشخصية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وبدأت مراسم اليوم بالسلام الوطني والقرآن الكريم وطابور العرض وعروض رياضية وعروض فنية وأغنيات وطنية "سلام على مصر ، حياة كريمة ، أسلمي يامصر"، وكذلك ندوات توعية ثقافية عن التدخين والإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، كما تضمنت الأنشطة ورش عمل تنمية المهارات الحياتية والتغيرات المناخية وورش عمل تنمية المهارات الثقافية والصحفية .

وقال "أبوزيد"، أنّ الأنشطة التربوية بشتى نوعياتها الثقافية والفنية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية والاجتماعية من شأنها بناء وتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب في المناطق البديلة للمناطق العشوائية والارتقاء بالإنسان بعد الارتقاء بالبنيان والعمران ، ويحرص تعليم الإسكندرية على تنظيم العديد من ندوات وبرامج التوعية السلوكية الشاملة والتوعية بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة .