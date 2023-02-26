افتتاح المعرض السنوى للصحافة والإعلام التربوى.. صور

قنا صابر سعيد

افتتح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية و التعليم بقنا ، ومنال عبد الوهاب، وكيل المديرية، وصابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، اليوم الأحد، المعرض السنوي للصحافة والإعلام التربوي.

جاء ذلك بحضور لجنة تحكيم الوزارة، والتي تضم محمد السيد، وحمدى عوض إسماعيل، وأحمد محمد سيف الدين، بالإدارة العامة للأنشطة بالوزارة، وأسامة قدوس، مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية، وسميرة على موجه عام الصحافة، وعدد من موجهي الصحافة بالإدارات التعليمية وأخصائيين الصحافة، والطلاب المشاركين في المعرض.

وأشاد وكيل الوزارة، بدور الأنشطة في تنمية مهارات التلاميذ، حيث استمع لعرض عدد من الطلاب لأعمالهم المشاركين بها في المعرض، وأجرى حوارًا معهم تناول أبرز الموضوعات المعروضة، حيث شمل المعرض العديد من الموضوعات الهادفة منها الألعاب الالكترونية والتغيرات المناخية والتنمر، والمشروع القومي حياة كريمة وانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، وأنواعاً مختلفة من الفنون والقوالب الصحفية وعدد من المجلات والصحف التحريرية والمصورة ومجلات الربع ساعة وفن الكاريكاتير وبمشاركة متميزة لمدارس التربية الخاصة.

وشهد وكيل الوزارة، بعض العروض الرياضية لطالبات مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات وأثنى على أداء الطالبات وتميزهن.