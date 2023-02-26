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تعرف على أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة

الأحد، 26 فبراير 2023 12:54 م
تعرف على أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة المترو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع قائمة باماكن مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة للجمهور من المواطنين او الطلاب. 
 
 
مكاتب الإشتراكات بالخط الأول
 
حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادي /دار السلام / الزهراء / احمد عرابى، الشهداء، منشية الصدر/ حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة
 
الخط الثاني
 
كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب
 
الخط الثالث
 
العتبة / العباسية / هليوبوليس / عدلي منصور
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اشتراكات المترو

الإشتراكات

مكاتب الاشتراك

مترو الانفاق

المترو



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