تعرف على أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة

ينشر اليوم السابع قائمة باماكن مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة للجمهور من المواطنين او الطلاب.
مكاتب الإشتراكات بالخط الأول
حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادي /دار السلام / الزهراء / احمد عرابى، الشهداء، منشية الصدر/ حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة
الخط الثاني
كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب
الخط الثالث
العتبة / العباسية / هليوبوليس / عدلي منصور
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