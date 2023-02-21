اليوم السابع
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الخط الثالث للمترو يجرى تجربة عملية لإخلاء الركاب عند حدوث حريق.. فيديو

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:48 ص
الخط الثالث للمترو يجرى تجربة عملية لإخلاء الركاب عند حدوث حريق.. فيديو الخط الثالث للمترو
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الشركة الفرنسية التى تدير الخط الثالث للمترو تدريبات عملية على الطوارئ والحرائق والازمات داخل المترو، بمشاركة طلبة كلية الفنون الجميلة، وذلك بمحطة ناصر، ضمن إجراءات تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة.
 
وتم إجراء التدريبات بعد انتهاء وقت العمل بمحطة ناصر، وهي المحطة الوحيدة التي تم انشاؤها على أربعة مستويات تحت الأرض، للاطلاع على مدى الدقة التي تم اتباعها لضمان مستوى من الأمان والسلامة يضاهي جودة الأعمال الفنية الدقيقة.
 
وتم إخلاء 300 شخص تقريبا خلال اعمال التدريب، وكان منهم مصابين، حسب التدريبات، وتم تدخل فرق الطوارئ لفتح الأبواب بالقوة، واجلاء المصابين لخارج المحطة فى وقت اقل من 6 دقائق. 
 
والخط الثالث ممتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة من محطة عدلى منصور المركزية بشرق القاهرة مروراً بشارع جسر السويس ومصر الجديدة ومنطقة وسط البلد ثم يعبر أسفل النيل تحت جزيرة الزمالك حتى الكيت كات وهذا الجزء يعمل الأن، ثم يتفرع شمالاً إلى إمبابة حتى يصل للطريق الدائرى، وجنوباً إلى المهندسين وصولاً لجامعة القاهرة، وسيتم افتتاح محطات هذا الجزء قريبا.
 
تمتلك مصر حاليا 3 خطوط مترو أطولهم الخط الأول والممتد من المرج الجديدة حتى حلوان بطول 44 كم وعدد 35 محطة، ومن المقرر أن يتم مد الخط الأول من المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر، بطول 19 كم و14 محطة، أما الخط الثانى ممتد من شبرا الخيمة حتى المنيب بطول 21.6 كم وعدد 20 محطة.

المترو

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الخط الثالث للمترو

حرائق المترو

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