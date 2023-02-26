ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بـ1.6 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.5%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 935.3 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.1%.

وحلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 817.2 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 777 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، وفى المركز الخامس شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 707 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء فى المركز السادس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 705.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية والسندات في المركز السابع، بقيمة تداول 695.5 مليون جنيه بنسبة 6%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 549.5 مليون جنيه بنسبة 4.8%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، ونعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 538.6 مليون جنيه، 464.5 مليون جنيه، بنسبة 4.7%، 4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 17003.90 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2971.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4436.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 20049.99 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3561.42 نقطة.