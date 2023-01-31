ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال يناير.. هيرميس فى الصدارة بـ12.4 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر يناير الماضي، بقيمة تداول بلغت 12.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.2%، وجاءت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 9.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.5%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بالمركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 7.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%، وفى المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%.

وجاء في المركز السادس، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.98 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 3.8 مليار جنيه بنسبة 4.6%، وحل في المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.7 مليار جنيه بنسبة 4.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 3.6 مليار جنيه، 2.8 مليار جنيه، بنسبة 4.4%، 3.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 12.66% ليغلق عند مستوى 16446.38 نقطة، خلال جلسات شهر يناير المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 2883.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.64% ليغلق عند مستوى 4337.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 11.36% ليغلق عند مستوى 19736.07 نقطة، فيما تراجع تميز بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 3416.42 نقطة.