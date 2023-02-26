"تربية الإسكندرية" تستضيف فعاليات المؤتمر الأدبى الثالث لطالبات المدرسة الألمانية

الإسكندرية أسماء على بدر

استضافت كلية التربية جامعة الإسكندرية فعاليات المؤتمر الأدبي الثالث لطالبات المدرسة الألمانية بالإسكندرية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية، بحضور الأخت أنطونيا فهمي نائب رئيس الهيئة المالكة للمدرسة، وأعضاء اللجنة العلمية وهم الشاعر عبد المنعم سالم نائب رئيس إتحاد الكتاب بالإسكندرية، والدكتور أحمد المصري من قسم اللغة العربية بالكلية، والدكتور سالم عبدالرازق سليمان أمين المؤتمر ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف ودعم وتوجيه الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية.

وأشار الدكتور فراج، أن فعاليات المؤتمر تناولت دراسة مستويات الإبداع عند نجيب محفوظ وزيد مطيع دماج وبرتولد بريشت، لافتاً أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضورا كبيراً من السادة أولياء الأمور والباحثات، ووكلاء الكلية وبعض رؤساء الاقسام بالكلية وفى نهاية المؤتمر تم تكريم الطالبات المشاركات في فعاليات المؤتمر .

يذكر أن قدم الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين شاركوا فى أعمال القافلة الطبية التى توجهت إلى مركز أبو المطامير بالبحيرة نهاية شهر يناير الماضى لتخفيف المعاناة على أهالي المركز وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة، وذلك بمشاركة 10 أطباء من كليات الطب البشرى والصيدلة وطب الأسنان، و50 طالب، وأعلن أن عدد الحالات التي تم الكشف عليها بلغت 804 حالة، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم وتم تحويل بعض الحالات التى تستدعى عمل إجراءات طبية وتجهيزات خاصة إلى المستشفى الرئيسي الجامعى.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بنجاح دورة إنعاش القلب والتنفس CPR والتي تمت بالتعاون بين لجنة قطاع السلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتور فهمي شارل وكلية التمريض لتدريب العاملين عليها مع التأكيد علي استمرارها لعدة مرات قادمة ووافق المجلس على مذكرة التعاون بين كلية طب الأسنان ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فى مجال المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة وبرامج تدريبية مشتركة.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية العلوم جامعة الإسكندرية ووزارة الصحة والسكان فى مجال تطوير البحث العلمى والمعامل البحثية والورش العلمية وغيرها واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة حول قيام كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بزيارة لمشروع الألبان واللحوم بأبيس، وذلك يومى 8 ، 9 فبراير 2023 للتعرف على مراحل التربية وإنتاج الحليب وتطبيقات التلقيح الاصطناعى، وأهم الأمراض وتلافى إنتقالها بين العجول.