"إعلام الإسكندرية" ينظم عرضا لمشروعات الطلاب بمادة الحملات الإعلامية

وعرض طلاب قسم الإعلام، حملاتهم الإعلامية، التي تناولت هذا العام، موضوعات وطنية، حول قوة الجيش المصري وجهوده في حماية الأمن القومي، وحروب الجيل الرابع والأجيال المُتقدمة، والحرب على الإرهاب وجهود القوات المسلحة المصرية في سيناء، والتطوير المُستمر لتجهيزات الجيش المصري وتدريبات أفراده، وتدعيم قيم الولاء والانتماء، وإبراز النماذج المُشرفة في الجيش المصري.

وقالت الدكتورة إيمان عبد الوارث، إن موضوعات هذا العام مُميزة للغاية، وأنها قضية وطنية بحته، مُضيفةً أن هدفها هو تعزيز الإنتماء والوطنية لدى طُلابها، من خلال مادة الحملات الإعلامية للفرقة الرابعة.

وأضافت "عبد الوارث"، أنها أصرت على وجود أولياء الأمور بجانب أبنائهم في عرض المشروعات؛ ليُشاهدوا إنتاج أولادهم وما وصلوا إليه من احترافية في الإنتاج الإعلامي، مُتقدمةً بالشُكر للواء مُصطفى سلطان، مُدير أمن جامعة الإسكندرية، والعقيد أيمن الصاوي، مُدير مكتب أمن كلية الآداب؛ لسماحهم لأولياء الأمور بالحضور ودعم دور الجامعة في خدمة المُجتمع المحلي.

وأشارت الدكتورة إيمان عبد الوارث، إلى أنها كانت تُراجع أدق التفاصيل في جميع أفلام الحملات الإعلامية ليُخرج كل شئ بأفضل شكل مُمكن، مُشيدةً بأعمال طُلابها الذين بذلوا قصارى جُهدهم لإنتاج هذه الأعمال.

ومن جانبه أكد الدكتور حازم أبو السعود، أن طرح هذا الموضوع وبهذا الأسلوب، لم يحدث من قبل في أي جامعة مصرية، مُشيرًا إلى أن الطلاب قد أبدعوا في أعمالهم، واستطاعوا إنتاج أفلام يُمكن عرضها في أي مكان وبأقل إمكانيات مُمكنه.

وأضاف "أبو السعود"، أن هذه الأفلام تعتبر رسالة قوية أن جيل الشباب واعي وقادر على مواجهة كل وسائل التأثير عليه وتشتيته، مضيفا أن لهذه الأعمال دور مؤثر في تعزيز الإنتماء والهوية الوطنية لدى الشباب.