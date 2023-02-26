تحليق 65 رحلة بالون على متنها 1750 سائحا من حول العالم فى سماء الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حالة من الرواج السياحى والإقبال المميز كل يوم فجراً على رحلات البالون الطائر رحلات المغامرة الساحرة، للتحليق فى سماء البر الغربى بمحافظة الأقصر، وذلك فوق المعابد والمقابر الفرعونية والمنازل والخضرة ونهر النيل العظيم، حيث حلقت 65 رحلة بالون طائر، أقلت على متنها 1750 سائحا من حول العالم، فجر اليوم الأحد، وسط أجواء مميزة وفرحة كبيرة بين السياح من حول العالم.

ومن جانبه يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، حيث خرجت فى السماء اليوم الأحد، 65 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1750 سائحا.

وشدد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ومن الجدير بالذكر أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.