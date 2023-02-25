تحليق 60 رحلة بالون على متنها 1600 سائح من حول العالم غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت فى سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، 60 رحلة من رحلات البالون الطائر، والتى أقلت على متنها أكثر من 1600 سائح من حول العالم، للاستمتاع بسحر المشاهد للطبيعة الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة فى السماء.

وتعتبر رحلات البالون أولى رحلات المغامرات المميزة فى جنوب مصر، حيث يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إنه شهدت أرض المطار إقبال السائحين من حول العالم، حيث خرجت فى سماء البر الغربي حوالي 60 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 1600 سائح من حول العالم، وذلك للاستمتاع بسحر الطقس الشتوي الدافئ والطبيعة الساحرة والمعالم الآثرية من السماء بالبر الغربى.

ويضيف أحمد عبود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.

وتساهم رحلات البالون الطائر بإضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.



البالونات الطائرة تحلق وسط الزراعات فى غرب محافظة الأقصر



تجهيز البالونات فجراً للتحليق بسماء الأقصر