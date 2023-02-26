تحرير 1308 مخالفات مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1308 مخالفات مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1308 مخالفات مرورية، بينها 660 انتظارا خاطئا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و541 مخالفات متنوعة، وضبط 4 سائقين بدون رخصة قيادة، و3 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و92 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4600 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 16 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2550 جنيها مصالحات.