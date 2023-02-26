رابط التقديم على 2975 وظيفة فى 14 محافظة.. يومان وينتهى التسجيل

يومان ويغلق باب التقديم على 2975 وظيفة خالية للشباب من الجنسين في 85 شركة قطاع خاص بـ13 محافظة، تشمل القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادى الجديد، والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023، وذلك برواتب تبدأ من 2700 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعي.

وأوضحت "الوزارة" أن الوظائف الخالية فى تخصصات مختلفة تشمل، مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين، ومشرفين جودة، وفنى سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، وصيدلى، وكيميائى، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر، ومنسقين ميدانيين، ومدرسين، وممرضين، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

ومن جانبه، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.