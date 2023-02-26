اليوم السابع
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15 مليون جنيه تربحها من تجارة العملة..

تجديد حبس متهم بغسل أموال خلف أنشطة مشروعة

الأحد، 26 فبراير 2023 10:03 ص
تجديد حبس متهم بغسل أموال خلف أنشطة مشروعة تجارة العملة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
  
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن استخدام المتهم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
 
 وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  15 مليون جنية.
 
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"شراء عقار و سيارات ومعاملات مالية" ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة  وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

غسل اموال

اتجار بالمخدرات

غسيل اموال

تجارة العملة

النيابه العامة

النقد الأجنبي



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