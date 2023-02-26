اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح أولى فعاليات لجنة الأسر الشابة للإيبارشية البطريركية "الفلك"

الأحد، 26 فبراير 2023 02:35 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح أولى فعاليات لجنة الأسر الشابة للإيبارشية البطريركية "الفلك" لجنة الأسر الشابة للإيبارشية البطريركية
كتب: محمد الأحمدى

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افتتح صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أولى فعاليات لجنة الأسر الشابة للإيبارشية البطريركية "الفلك"، تحت عنوان "إحنا ضد الطوفان"، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.
 
وجاء ذلك بحضور الأب ميشيل ألفي، مسؤول اللجنة، وأعضائها، وعدد من الأسر الشابة، بدأ اليوم باستقبال الأسر من قبل اللجنة المنظمة، ثم افتتح اللقاء بالصلاة مع غبطة البطريرك.
 
وتلا ذلك، كلمة من الأب ميشيل، رحب فيها بجميع المشاركين، مقدمًا نبذة مختصرة عن اللجنة، أعقبها باقة من الترانيم الروحية، بقيادة فريق "Joyful Team"، التابع لكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.
 
وقدم الأب البطريرك بعض الرسائل للأزواج الحاضرين، من أجل حياة أفضل بينهم. كما تضمن اللقاء الحديث حول كيفية التعامل مع بعضنا البعض، والاختلاف دون اللجوء إلى خلاف، والعديد من النقاط الأخرى مع الدكتور سامر ماهر.
 
وتم أيضًا عقد ورش العمل المختلفة، التي تخدم هدف المحاضرة، بالإضافة إلى تنظيم برنامج خاص بأطفال أسر المشاركين.
 

الكنيسه الكاثوليكيه

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