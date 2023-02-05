اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس التجمع الكشفى السنوى لمجموعات الكشافة والمرشدات

الأحد، 05 فبراير 2023 01:39 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس التجمع الكشفى السنوى لمجموعات الكشافة والمرشدات بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس التجمع الكشفي السنوي
كتب ـ محمد الأحمدى

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ترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، التجمع الكشفى السنوى لمجموعات كشافة ومرشدات كنائس الأقباط الكاثوليك "مجموعات الأهرام الكشفية"، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.
 
وأقيم اليوم تحت شعار "معًا مستعدون للخدمة"، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والقائدة سهير حلمي، القائد العام لاتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك، والقائد ماهر ميلاد، القائد المساعد، بالإضافة إلى قادة مسؤولي الفرق الكشفية من مختلف الكنائس.
 
وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب البطريرك، ثم دار حوار مفتوح بين غبطته، ومسؤولي الخدمة حول شعار اليوم "معًا مستعدون للخدمة". تضمن اليوم أيضًا العروض الكشفية المتنوعة، بالإضافة إلى التقاط الصورة التذكارية.
 
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الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

لقاء المرشدات

الكشافه



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