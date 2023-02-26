اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 09:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار عقار فى منطقة الجمرك بالإسكندرية.. وانتقال الجهات المعنية للمتابعة والإنقاذ

الأحد، 26 فبراير 2023 08:21 م
انهيار عقار فى منطقة الجمرك بالإسكندرية.. وانتقال الجهات المعنية للمتابعة والإنقاذ إنهيار عقار فى الجمرك بالإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، انهيار عقار بحارة ميدان العدوى، وجارى البحث عن المفقودين أسفل العقار المنهار.

البداية عندما تلقت، غرفة عمليات حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بحارة العدوى، وجار البحث عن المفقودين أسفل العقار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التنفيذية بحى الجمرك، وقوات  الحماية المدنية وقسم شرطة الجمرك إلى العقار محل البلاغ ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظا على سلامة الأرواح، وتكثف قوات الحماية المدنية من إنقاذ العالقين داخل العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

148631-محل-العقار-المنهار-بالجمرك
 
150378-إنهيار-عقار-فى-الجمرك-بالإسكندرية
 

 


 
 

أخبار الإسكندرية

العقارات الآيلة للسقوط

إنهيار عقار

الحماية المدنية

حي الجمرك

اخبار اليوم

عقار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة