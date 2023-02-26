انهيار عقار فى منطقة الجمرك بالإسكندرية.. وانتقال الجهات المعنية للمتابعة والإنقاذ

البداية عندما تلقت، غرفة عمليات حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بحارة العدوى، وجار البحث عن المفقودين أسفل العقار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التنفيذية بحى الجمرك، وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة الجمرك إلى العقار محل البلاغ ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظا على سلامة الأرواح، وتكثف قوات الحماية المدنية من إنقاذ العالقين داخل العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.







