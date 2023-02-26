انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الآثار بجنوب الوادى بحضور مصطفى وزيرى

وأكد غرباوي، أن البحث العلمي هو الدور الرئيسي للباحثين والعلماء، وعلى اهتمام جامعة جنوب الوادي بالبحث العلمي، مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم المؤتمرات والفاعليات البحثية والعلمية وفى التعاون مع الجامعات، والمؤسسات العلمية الأخرى بما يساهم في تطور البحث العلمي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى جهد الدولة في توفير كافة سبل الدعم للجامعة في أداء رسالتها وإتاحة فرص التعليم العالي، وإلى اهتمام القيادة السياسية بالتغيرات المناخية وتأثيراتها وتوابعها المختلفة في مختلف المناحي، ومن ضمنها الآثار، مشيدا بجهود القائمين على كلية الآثار في تنظيم هذا المؤتمر العلمي والذي يثري العملية البحثية.

ووجه الدكتور وائل بكرى رشيدي، عميد كلية الآثار ورئيس المؤتمر، الشكر للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة لرعايته للمؤتمر ودعمه للبحث العلمي والفاعليات البحثية والعلمية بمختلف كليات الجامعة، مضيفا أن المؤتمر يتناول تأثير التغيرات المناخية على الآثار، و مستقبل الآثار في ظل التغيرات المناخية ومناقشة الرؤى والحلول المطروحة للحد من مخاطر التغيرات المناخية وذلك من خلال 41 ورقة بحثية لعلماء الآثار من مصر، العراق ، سوريا، والجزائر

وأشار رشيدي، إلى أن المؤتمر تجسيد لما وصلت اليه الجامعة من تكاتف وتكامل بين قطاعاتها المختلفة "قطاع الدراسات العليا، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقطاع شئون الطلاب".

وعبر الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، عن سعادته بوجوده في جامعة جنوب الوادي، مؤكدا حرصه على تلبية الدعوة لحضور المؤتمر، وقدم وزيري محاضرة علمية في الجلسة الافتتاحية بعنوان "أحدث الاكتشافات الأثرية في مصر" استعرض خلالها أهم الاكتشافات الأثرية التي تمت في مختلف ربوع مصر في الفترة الأخيرة، مشيرا الى أن البعثات الأثرية التي تقوم بالاكتشافات بعثات مصرية تضم نخبة من الخبراء المصريين.

تضمنت فعاليات افتتاح المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن تطور كلية الآثار في الفترة من مارس 2022 حتى فبراير 2023م.