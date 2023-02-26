المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ن" 25 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين، بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم فى الهيروين وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته، 17 لفافة من الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ا.ع" بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ف.ا.ا"ونجلته "خ.ف.ا" وذلك بنشر صور وفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليهما بقيام المتهم بتصوير نجلته بهاتفه المحمول بغير علمها وتهديده لها بنشر الصور مقابل مبالغ مالية وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.