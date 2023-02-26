المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الشابو والأفيون بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاحد، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ح" عاطل و"م.م.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين الأفيون، بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والافيون وترويجها على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد أكياس من الشابو كانت معدة للبيع، و52 جراما من الأفيون وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت اليوم الاحد، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ا" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم فى الحشيش المخدر وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته قطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.