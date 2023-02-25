مديرية القوى العاملة بالإسكندرية تنظم الملتقى التوظيفى الثالث لذوى الهمم

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، تنظيم الملتقى التوظيفي الثالث لذوى الهمم بمقر المديرية، مؤكدة ترشيح 37 من راغبى العمل من إجمالي 58 متقدما من ذوى الهمم بالتعاون مع 5 شركات قطاع خاص.

وجاء في بيان صحفي، اليوم السبت، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية نجحت في تعيين 37 من ذوى الهمم والقدرات من خلال الملتقى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنفيذ خطة شاملة للتفتيش على المنشآت التى يعمل بها 20 عامل فأكثر والتأكد من إلتزامها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشؤون ذوى الإعاقة وتعيين 5% من إجمالى عمالها من ذوى الهمم وحصر المستوفى منها للنسبة والغير مستوفى واستكمال النسب فى المنشآت غير المستوفاة.

وأكد المهندس محمد كمال وكيل المديرية، خلال كلمته أنه سوف يتم تعيين ذوي الهمم داخل مواقع العمل بتلك الشركات حيث تم استخراج كعوب عمل لهم فورا بمقر المديرية وبحضور مسئولى الموارد البشرية بتلك الشركات وقد تم اختيار راغبى العمل في أماكن تتناسب مع درجات إعاقتهم وما تحتاجه الشركة وجارى إتمام إجراءات التعيين، وتم الاتفاق على رواتبهم الشهرية وجميع مستحقاتهم، تنفيذا لتوحيهات وزير القوى العامله حسن شحاته للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوى الهمم وتوفير الرعاية الكاملة لهم وتشغيلهم بأماكن مناسبه وملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل.

وأكد وكيل المديرية أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتفتيش على المنشآت التى يعمل بها 20 عامل فأكثر والتأكد من إلتزامها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشؤون ذوى الاعاقة وتعيين 5% من إجمالى عمالها من ذوى الهمم وحصر المستوفى منها للنسبة والغير مستوفى واستكمال النسب فى المنشآت غير المستوفاة، مؤكدا على استمرار ملتقيات التشغيل لتعيين ذوي الهمم في جميع أنحاء الشركات بمحافظة الإسكندرية.

حضر الملتقى مى مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وفاتن روحي مدير إدارة ذوي الهمم بالمديرية، والدكتور محمد رشاد مدير عام شئون المناطق، وأحمد سعيد مدير مكتب تشغيل وسط.