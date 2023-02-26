العثور على جثمان طفل عمره شهور أثناء تطهير مصرف بعزبة فى كفر الشيخ

عثر أهالى قرية منشأة عباس التابعة لمركز سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، على جثمان طفل لقيط عمره شهور مجهول الهوية، وذلك أثناء تطهير مصرف مغنم على طريق عزبة أبو صالح، منشأة عباس بنطاق الوحدة المحلية لقرية منشية عباس، ليجرى إبلاغ مركز شرطة سيدى سالم، ليحرر بذلك محضر بالواقعة ويجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدى سالم، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة مقدم من الأهالى بالعثور على جثمان طفل لقيط عمره شهور مجهول الهوية، وذلك أثناء تطهير مصرف مغنم على طريق عزبة أبو صالح، منشأة عباس بنطاق الوحدة المحلية لقرية منشية عباس، ليجرى إبلاغ مركز شرطة سيدى سالم بالواقعة.

على الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة سيدى سالم إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطفل مجهول الهوية وغير معلوم لسكان المنطقة، ويرجح أن يكون لقيط، ليجرى تشكيل فريق بحث مكبر لكشف هوية الطفل، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع العثور على الجثمان لكشف هوية جثمان الطفل.

تحرر محضر بالواقعة إدارى مركز شرطة سيدى سالم، وجارى العرض على جهات التحقيق، التى أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق.