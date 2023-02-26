اليوم السابع
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الصحة: هدف مبادرة فحص المقبلين على الزواج خلو مصر من الأمراض النادرة والوراثية

الأحد، 26 فبراير 2023 12:58 م
الصحة: هدف مبادرة فحص المقبلين على الزواج خلو مصر من الأمراض النادرة والوراثية شهادة فحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» التى تم إطلاقها اليوم تحت شعار «100 مليون صحة»، تتمثل فى الحرص على مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، منوهًا إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.
 
وكشف أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.
 
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
 

الصحة

فحص المقبلين على الزواج

الامراض الوراثية



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