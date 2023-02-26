"الشرقية الأزهرية" تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الطالب المثالى

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية ل منطقة الشرقية الأزهرية ، إن إدارة رعاية الطلاب بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية أنهت التصفيات النهائية لمسابقة الطالب المثالي للعام الدراسي 2023/2022م، وذلك بعد عقد التصفيات الأولية لذات المسابقة بكافة الإدارات التعليمية. وجاءت النتائج النهائية كالآتي: المرحلة الإعدادية (بنين): - الطالب نجيب عبد الكريم محمد، معهد كفر حافظ. - الطالب أسامة حامد فتوح، معهد عمر بن عبد العزيز. المرحلة الإعدادية (فتيات): - الطالبة أسماء محمد عبد الله، معهد فتيات شهداء بحر البقر. - الطالبة/ منة الله الشاذلي أحمد، معهد فتيات الزقازيق.

المرحلة الثانوية (بنين): - الطالب عامر عبد الرحمن صلاح، معهد المشاعلة. - الطالب يوسف ماهر السيد، معهد بنين الزقازيق. المرحلة الثانوية (فتيات): - الطالبة سعاد محمد عبد البديع، معهد فتيات شهداء بحر البقر. - الطالبة أسماء السيد محمد، معهد فتيات القرين.

من جانبه، أكد السيد الدكتور عبد الله حسين ، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنه من المقرر تصعيد الطلاب الفائزين للمنافسة في التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى الجمهورية.

وأشار مسئول الإعلام بالمنطقة إلى أن معايير المفاضلة تتضمن حسن السير والسلوك ، ومقدار حفظ الطالب للقرآن الكريم بجانب تفوقه الدراسي والمواظبة على الحضور بمقر المعهد ومقدار اشتراك الطالب في الأنشطة المختلفة.