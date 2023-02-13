استمرار التظلمات على نتائج شهادتى الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية

تواصل لجنتا النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بمنطقة الشرقية الأزهرية، تلقي طلبات التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023م، تحت إشراف الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

من جانبه أوضح الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات وشئون الطلاب بالمنطقة، أن تلقي طلبات التظلمات بدأ اعتباراً من السبت الموافق 4 فبراير الجاري، ويستمر لمدة خمسة عشر يومًا، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الكنترول بمعهد فتيات الزقازيق النموذجي خلف ديوان عام المنطقة، على أن يتواجد ولي أمر الطالب مع نجله للاطلاع على أوراق الإجابة وذلك بعد تسديد الرسوم المقررة.

وفي السياق ذاته أضاف سعيد برغوت، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية، أنه يتم فحص كافة أوراق الإجابة المطعون على تقدير درجاتها بواسطة لجنة من المختصين في كافة المواد الدراسية لبحث استحقاق الطالب لدرجات أعلى من عدمه طبقاً للضوابط المنظمة.

كما أفاد أحمد عبد الله، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية أنه في حالة حدوث أى استفادة الطالب يتم تعديلها على الفور، وإخطار المعهد والطالب بالدرجة الجديدة ، يأتي ذلك في إطار حرص منطقه الشرقية الأزهرية علي إعطاء كل طالب حقه وتفعيلاً للشفافية بمفهوم أوسع.