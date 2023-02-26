السجن 15 و3 سنوات للمتهمين بسرقة دراجة بالإكراه في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق ، اليوم، 6 متهمين بالسجن 3 سنوات لـ الأول والثانى والثالث والرابع والسادس، و15 سنة للمتهم الخامس، لإدانتهم بسرقة دراجة بخارية من أحد المواطنين بالطريق العام، تحت تهديد السلاح.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 211387 جنايات مركز كفر صفر والمقيدة برقم 1231 لسنة 3033 ، كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة، محمد ر م، و على ع ع، و احمد م، و كريم ر ال، ومحمد م، لقيامهم يوم 28 سبتمبر من العام الماضى ، بنطاق دائرة مركز كفر صقر، بسرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه علاء محمد عبد المنعم،24 سنة ، كرها عنه باته قاموا بالتعدي عليه بالضرب في الطريق العام مستخدمين في ذلك سلاح ابيض " مطواة "، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية بالاستيلاء علي الدراجة الناريه كرها عنه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم تحديدهم وإحالتهم للنيابة العامة ، التى قدمتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.