الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية لـ223 مدينة

أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس أيمن شديد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة.

قال سويلم إن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في المشروعات القومية الكبرى الجارية حالياً من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحي اللازمة لهذه المشروعات مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة "العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس"، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، والعديد من مشروعات النقل مثل شبكة الطرق الجديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر من رمضان، و مشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتي زايد و 6 أكتوبر ، كما تشارك هيئة المساحة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 4214 موقع بمختلف محافظات الجمهورية .

كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ل 223 مدينة و 25083 من القرى والكفور والعزب والنجوع، وذلك على 4 مراحل تنفيذية، حيث تم الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاري العمل في تنفيذ المرحلة الرابعة وبلغت نسبة الإنجاز فيها 20% .

وأضاف سويلم أن هيئة المساحة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط الطبوغرافية وغيرها من الخدمات ، حيث تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، حيث يتم إتاحة تلك الخرائط في صورة رقمية و ورقية، كما تُشارك الهيئة في ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات .

وفى إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات، فقد قامت وتقوم الهيئة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى وهيئة السكة الحديد وأملاك عدد من محافظات الجمهورية ، وإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية ، بالإضافة للمساهمة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 64 ألف طلب وتدقيق احداثيات 53 ألف طلب .

وأكد سويلم حرصه على إستمرار التنسيق بين هيئة المساحة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية ، والسعي الدائم لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة ، وبما يتماشي مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً ، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل ، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.