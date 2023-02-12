انتظام الدراسة فى مدارس قنا.. ووكيل وزارة التعليم يتابع تسليم الكتب

قنا - صابر سعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، انتظام الدراسة في يومها الثاني بمدارس محافظة قنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022_2023.

وتفقد الدكتور محمد السيد، وكل وزارة التربية والتعليم بقنا، عدد من المدارس لمتابعة سير العمل وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نظافة المدرسة ودورات المياه وذلك حفاظا على صحة الطلبة، بجانب متابعة عملية استلام الكتب الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثانى.

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن حوالي 2000 مدرسة بقنا استقبلت أكثر من 800 ألف طالب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وتم التأكد من جميع الكتب الدراسية إلى المدارس والتأكيد على رحلات لمشروعات قومية خلال الفصل الدراسي الثاني وورش عمل وندوات داخل المدارس وتوعية الطلاب بالمخاطر الإلكترونية.