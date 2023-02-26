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إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي

الأحد، 26 فبراير 2023 12:38 م
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي حادث انقلاب ميكروباص- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 9 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى منطقة الشيخ زايد ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 9 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

 


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