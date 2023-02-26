إصابة 17 عاملا فى حادث تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 17 عاملا وعاملة من العاملين بالصوب الزراعية بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم السيارة التى يستقلونها مع سيارة أخرى، على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بتصادم سيارة ربع نقل يستقلها عدد من العمال الزراعيين مع سيارة جاميو على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 17 عاملا وعاملة بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.