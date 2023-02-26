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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

الأحد، 26 فبراير 2023 01:59 م
إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة على طريق  دسوق بعد اصطدامها بأخرى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، بوصول مصابين فى حادث سيارة بطريق دسوق، بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من" عبده. ن. ا"  70سنة، من محلة مالك ، و"محمد. م.ع" ، ٤٢سنة ، من المندورة، و إبراهيم. م. ع" ، 65 سنة ، من قرية الحمرا ، و"سالم. ع.م" من محلة مالك ، وعبد الرحمن .ع" 25 سنة من كفرالشيخ، و"محمد. ز.ا.ن " 50 سنة، من محلة القصب، و"محمد. ا.ا"، 40 سنة، من دسوق، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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