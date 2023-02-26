إصابة 3 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الفيوم العام، 3 مصابين، وتبين انهم أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة/ أسيوط الغربى، قرب نزلة العياط، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، والتصريح لهم بالخروج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام استقبل اول امس، 23 مصابا، وتبين أنهم أصيب ا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، وتم عمل الاسعافات اللازمة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان مستشفى إطسا المركزى استقبل جثة ربة منزل وإدعت أسرة زوجهة سقوط لوح زجاجى عليها، وبتوقيع الكشف الطبى علىها اشتبه مفتش الصحة فى وفاتها جنائيا حيث انها مذبوحة من رقبتها، وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة بقرية دفنو بدائرة المركز، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إطسا المركزى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.