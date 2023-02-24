ننشر أسماء المصابين فى حادث مفارق سرابيوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس على مفارق سرابيوم دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وأصيب 12 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى بمفارق سرابيوم طريق الإسماعيلية السويس، وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، يفيد بورود بلاغ تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس بمفارق سرابيوم سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كل من محمد محمد احمد 42 عاما يقيم في أبوسلطان بالإسماعيلية، وأصيب بكدمات وسحجات بالساقين واشتباة بخلع في الكتف والطفل معاذ على السيد محمد 4اعوام يقيم في أبوسلطان وأصيب بجرح قطعي بالرأس 4 سم وسحجات بالوجه والطفلة عائشة على السيد محمد العمر شهرين وحنان محمد محمد أحمد 53 عام تقيم في أبوسلطان وسندس محمد حسين 16عام والطفل أبوبكر محمد سعيد 5 أعوام والطفل محمد علي السيد 9اعوام ورابعة محمد احمد 15عام وحسين جمعه محمد 16عام.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.