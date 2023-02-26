إصابة شخصيا فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نصف نقل عقب اختلال عجلة بيد قائد السيارة الملاكى نتج عن الحادث إصابة قائدى السيارتين وتم نقلهما للمستشفى الجامعى محالين من مستشفى المنشاه المركزى.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ملاكى وسيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة المنشاه ووجود مصابين تم الدفع بقوات المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود حادث تصادم ومصابان بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاه حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكى " قيادة المدعو محمد ح ا م 43 سنة محاسب بشركة خاصة ويقيم قنا أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة نصف نقل "قيادة المدعو أشرف ع ع ا 45 سنة سائق ويقيم الغربية.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى " كسر بالذراعين وكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، وقائد السيارة الثانية " بكدمه بالرأس تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.